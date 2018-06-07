Арбитражный суд Башкирии признал УралКапиталБанк банкротом

Причем это был не первый тревожный «звонок». Чуть ранее Центробанк уже вводил меры надзорного регулирования в отношении Уралкапиталбанка, в частности, ограничив привлечение вкладов. Однако, как сообщается в официальном пресс-релизе, руководство и собственники банка не приняли мер по нормализации его деятельности.