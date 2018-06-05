Константин Толкачев: Парламент Башкирии значительно обновится

Наибольшую активность проявили сельские районы. В Хайбуллинском, Нуримановском, Баймакском районах явка превысила 17 процентов. Меньше всего избирателей пришли проголосовать в Агидели - почти 8 процентов. - Конкуренция была большая, отметил Толкачев, больше пяти человек на одно место. - Состав парламента значительно обновится, - отметил Константин Толкачев. - Так из 582 участников праймериз больше трети - это молодые люди. Многие из них заняли достойные места и будут представлять партию на выборах.