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МТС Деньги Zero — новая карта с бесплатным снятием наличных в счет кредита

6 июня 2018, 06:28
Оператор МТС совместно с МТС-Банком представили совместную кредитную карту «МТС Деньги Zero» с бесплатным снятием наличных в счет кредита в любых банкоматах по всему миру и простым использованием.

При операциях в пределах кредитного лимита владелец карты уплачивает фиксированную комиссию в размере 30 рублей в день независимо от размера задолженности по кредиту.

Ежедневный лимит снятия наличных в счет кредитных или собственных средств - 50 000 рублей.Основное удобство карты «МТС Деньги Zero» — в быстром краткосрочном кредитовании наличными, а также простом и понятном подсчете задолженности за обслуживание кредита, для чего достаточно умножить ежедневную фиксированную комиссию за пользование кредитом на количество дней. Держатели карты могут бесплатно пополнять карту «МТС Деньги Zero» с карт МТС Банка и других банков любым удобным способом, в том числе на сайте или через банкоматы МТС Банка, терминалы самообслуживания «Элекснет», «Киберплат», TelePay, в кассах салонов МТС, а также через сервисы интернет- и мобильного банкинга МТС Банка, сайт МТС и приложение «МТС Деньги».

Карта «МТС Деньги Zero» международной платежной системы Masterсard оснащена чипом MastercardContactless для бесконтактных платежей. Еще удобнее оплачивать покупки без использования пластиковой карты – смартфоном, планшетом с помощью сервисов Apple Pay, Google Pay или SamsungPay. Для этого достаточно добавить карту в соответствующее приложение на устройстве.

Дополнительная информация «МТС Деньги» — совместный проект МТС и МТС Банка в рамках развития финансовых услуг.

Оформить карты «МТС Деньги Zero», «МТС Smart Деньги», «МТС Деньги Weekend» можно в отделениях МТС Банка и салонах связи МТС по всей России.Подробная информация о карте «МТС Деньги Zero» доступна на сайтах МТС Банка и МТС.

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