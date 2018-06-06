МТС Деньги Zero — новая карта с бесплатным снятием наличных в счет кредита

Ежедневный лимит снятия наличных в счет кредитных или собственных средств - 50 000 рублей.Основное удобство карты «МТС Деньги Zero» — в быстром краткосрочном кредитовании наличными, а также простом и понятном подсчете задолженности за обслуживание кредита, для чего достаточно умножить ежедневную фиксированную комиссию за пользование кредитом на количество дней. Держатели карты могут бесплатно пополнять карту «МТС Деньги Zero» с карт МТС Банка и других банков любым удобным способом, в том числе на сайте или через банкоматы МТС Банка, терминалы самообслуживания «Элекснет», «Киберплат», TelePay, в кассах салонов МТС, а также через сервисы интернет- и мобильного банкинга МТС Банка, сайт МТС и приложение «МТС Деньги».