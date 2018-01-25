В Гафурийском районе разгорается скандал вокруг жилья для матери главы

Через некоторое время администрация поселка Красноусольский начала предпринимать попытки выселения семьи из квартиры. Удалось это сделать не сразу. Однако в 2012 году Гафурийский межрайонный суд все-таки вынес решение о прекращении прав семьи на жилплощадь, и ее выселили. Практически сразу после этого в администрацию поступило заявление с просьбой о покупке данной квартиры от гражданки Райханы Бухаровой - матери главы района Рамиля Бухарова (копия имеется в распоряжении Медиакорсети - прим.ред.). По договору социального найма (копия имеется в распоряжении Медиакорсети - прим.ред.), который, кстати, был по документам оформлен даже на день раньше подачи Бухаровой заявления, в квартиру вселился и сам глава района. В 2013 году постановлением Красноусольского сельсовета квартира передана Бухаровой в собственность (копия постановления и договора имеется в распоряжении Медиакорсети). При этом жилье площадью 68 кв м досталось женщине чуть более чем за 72 тысячи рублей при рыночной стоимости в 2,5-3 млн руб. Затем она дарит квартиру своему внуку Вильсуру - сыну главы района (копия договора дарения имеется в распоряжении Медиакорсети), в собственности которого она находится и поныне.