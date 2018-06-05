Верховный суд Башкирии лишил чиновника мэрии 4-х квартир на сумму в 10 млн

Прокурорам удалось доказать, что Марат Гареев, который отвечал за расселение из ветхого и аварийного жилья, не мог получить столь солидную коллекцию недвижимости законно, сообщает ГТРК Башкортостан. Журналистам телеканала Гареев не пояснил, откуда у него взялись квартиры на такую сумму. На прошлой неделе чиновник был уволен их мэрии в связи с утратой доверия.