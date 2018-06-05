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Верховный суд Башкирии лишил чиновника мэрии 4-х квартир на сумму в 10 млн

5 июня 2018, 20:49
Верховный суд республики лишил уфимского начальника управления капитального строительства Марата Гареева четырех квартир.

Прокурорам удалось доказать, что Марат Гареев, который отвечал за расселение из ветхого и аварийного жилья, не мог получить столь солидную коллекцию недвижимости законно, сообщает ГТРК Башкортостан. Журналистам телеканала Гареев не пояснил, откуда у него взялись квартиры на такую сумму. На прошлой неделе чиновник был уволен их мэрии в связи с утратой доверия.

Напомним, 28 мая, Верховный суд оставил в силе решение Кировского районного суда Уфы о конфискации имущества чиновника и его матери. Именно это подтолкнуло прокуратуру на такое требование.

На чиновника и на его мать зарегистрированы четыре квартиры, общая рыночная стоимость которых около 10 млн рублей. Суд посчитал, что для таких покупок официальных доходов членов семьи недостаточно.

Напомним, Марат Гареев – один из фигурантов уголовного дела о превышении должностных полномочий чиновниками мэрии Уфы при расселении ветхого и аварийного жилья. По оценкам следствия, чиновники нанесли ущерб бюджету в размере более чем в 800 млн рублей.

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#Новости#Надежда Валитова#Общество
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