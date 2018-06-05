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В Уфе сняли на видео смешной автомобиль
5 июня 2018, 13:13
На нем вместо двух дверей сделали одну общую.
Смешное видео автомобиля с одной дверью вместо двух сняли в Уфе. На это стоит посмотреть.
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#Видео
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