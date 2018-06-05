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В «Роснефти» спрогнозировали рост цен на топливо как минимум в полтора раза

5 июня 2018, 16:12
Из-за отмены пошлин.

Как сообщается на официальном сайте компании, эти меры призваны защитить внутренний рынок и будут означать «неизбежное выравнивание внутренних и мировых цен на топливо и их реальное повышение».

В корпорации поддержали инициативу правительства о временном снижении акцизов для стабилизации цен на топливо. Тем не менее и эта мера, как считают руководители компании, недостаточна для решения проблем на рынке нефтепродуктов. В «Роснефти» считают, что нефтяники уже испытывают дополнительное давление» из-за чрезмерных налогов.

Напомним, с начала года бензин подорожал уже на три рубля. За последний месяц «Башнефть» уже шесть раз повысила цену. Наши собеседники, знакомые с ситуацией, объясняют стабильное еженедельное (а то и по два раза в неделю – такое тоже было) повышение цен на бензины ростом акцизов. В 2018 году изменение акцизов на топливо было произведено с 1 января, следующее изменение намечено на 1 июля.

По данным «Известий», кабмин договорился с нефтяными компаниями зафиксировать цены на бензин и дизельное топливо. Цены установят на уровне 30 мая.

Правительство России снизило акцизы на нефтепродукты с 1 июня 2018 года. Однако, по информации РБК, Минэнерго, Минфин и Минэкономразвития предлагают поэтапное снижение экспортных пошлин на топливо на пять пунктов с 2019-го по 2024 год.

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