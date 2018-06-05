В «Роснефти» спрогнозировали рост цен на топливо как минимум в полтора раза

Напомним, с начала года бензин подорожал уже на три рубля. За последний месяц «Башнефть» уже шесть раз повысила цену. Наши собеседники, знакомые с ситуацией, объясняют стабильное еженедельное (а то и по два раза в неделю – такое тоже было) повышение цен на бензины ростом акцизов. В 2018 году изменение акцизов на топливо было произведено с 1 января, следующее изменение намечено на 1 июля.