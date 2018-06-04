Новый полигон ТКО под Благовещенском: Что приукрашивают инициаторы проекта

Ничего они спасать не будут, гора мусора будет и целый список заболеваний у Вас и ваших детей и внуков. Очнитесь вы уже и внимательно изучите всё, что Вам предлагают в «Регион-Капитал», а не вкратце, акцентируя внимание на сладкие обещания, продолжая верить в сказку о волшебном заводе, который лишь на словах, а не в документах.