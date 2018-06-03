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В Уфе прошла акция «Посигналь, если против повышения цен на бензин»

3 июня 2018, 14:45
Неравнодушные граждане вышли на улицы города с плакатами в руках.

Как пишет издание proural, организатором акции выступил коммунист, общественный активист Альберт Рахматуллин, уфимцы реагировали очень дружно, сигналили, приветствовали его. Таким образом, они выразили всеобщий протест против постоянного роста цен на бензин, считает общественник. — Уфимцы очень дружно отреагировали на надпись на плакате, сигналили, приветствовали и поддерживали. Всем большое спасибо! Акция будет продолжена в ближайшее время, — написал у себя на странице в одной из социальных сетей организатор акции Альберт Рахматуллин.

Напомним, с начала года бензин подорожал уже на три рубля. За последний месяц «Башнефть» уже шесть раз повысила цену.

Сегодня цены на заправках выглядят следующим образом:

Дизельное топливо 43,50 рублей (42,90 + 60 копеек и + 2,90 с начала года);

ATUM-95 Euro 6 43.30 рублей (42,60 + 70 копеек и +3,00 с начала года*);

ATUM-92 40,90 рублей (40,30 + 60 копеек и +2,70 с начала года);

АИ-92 40,30 рублей (39,70 + 60 копеек и +2,70 с начала года).

Наши собеседники, знакомые с ситуацией, объясняют стабильное еженедельное (а то и по два раза в неделю – такое тоже было) повышение цен на бензины ростом акцизов. Напомним, что в 2018 году изменение акцизов на топливо было произведено с 1 января, следующее изменение намечено на 1 июля.

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#Рустэм Башкирцев#Видео
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