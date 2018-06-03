В Башкирии стали реже регистрировать брак

Эта диспропорция становится заметнее только с возрастом. Согласно данным статистов, мальчиков рождается больше. От 0 до 15 лет на тысячу из них приходится 953 девочек. А вот если посмотреть 30-49-летний возрастной отрезок, тут на тысячу мужчин приходится 1036 женщин. Далее эта цифра лишь увеличивается, например, среди 70-летних женщин больше в два раза.