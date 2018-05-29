Совфед России хочет разрешить гражданам вступать в брак вне стен ЗАГСов

По словам Мизулиной, российские чиновники должны всеми силами стимулировать граждан законодательно оформлять свои отношения. Разрешить выездную регистрацию нужно потому, что многие пары хотят сделать день своего бракосочетания особенным. Им нужно дать возможность самим выбрать, где заключить брачный союз.