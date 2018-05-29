Совфед России хочет разрешить гражданам вступать в брак вне стен ЗАГСов

По словам Мизулиной, российские чиновники должны всеми силами стимулировать граждан законодательно оформлять свои отношения. Разрешить выездную регистрацию нужно потому, что многие пары хотят сделать день своего бракосочетания особенным. Им нужно дать возможность самим выбрать, где заключить брачный союз.
В России сохранились старые усадьбы и прочие исторические места, в которых вполне реально провести торжественную церемонию. Одновременно с этим все должно проходить в «рамках приличия», предупредила Мизулина.
Новое обсуждение Советом Федерации России совершенствования семейного законодательства, затрагивающее вопросы государственной регистрации брака в стране, пройдет в ближайший четверг.