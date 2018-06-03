Ирек Ялалов принял участие в предварительном голосовании «Единой России»

Напомним, в республике сегодня открылись 662 счетных участка. Работать они будут до 20.00. На участок необходимо прийти с паспортом. Принять участие в голосовании может любой гражданин России, место жительства которого находится в пределах границ счетного участка, обладающий избирательным правом независимо от партийной принадлежности. Узнать адрес своего участка можно на сайте предварительного голосования.