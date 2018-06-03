Ирек Ялалов принял участие в предварительном голосовании «Единой России»

Глава Уфы проголосовал на участке, расположенном на улице Батырской.
- Предварительное голосование поможет выявить лидеров партии, позволит системно, а главное, объективно определить лучших партийцев, которые в дальнейшем пойдут на выборы в Государственное Собрание - Курултай Республики Башкортостан. Поэтому призываю всех прийти на голосование, - отметил Ирек Ялалов.
Напомним, в республике сегодня открылись 662 счетных участка. Работать они будут до 20.00. На участок необходимо прийти с паспортом. Принять участие в голосовании может любой гражданин России, место жительства которого находится в пределах границ счетного участка, обладающий избирательным правом независимо от партийной принадлежности. Узнать адрес своего участка можно на сайте предварительного голосования.
Голосование будет рейтинговым. То есть каждый гражданин может выбрать несколько кандидатов. Выдвижение участников предварительного голосования длилось более месяца, с 3 апреля по 15 мая. На участие во внутрипартийном отборе кандидатов поступило более 660 заявлений.