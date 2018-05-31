В Башкирии на благоустройство дворов потратят 1,6 миллиардов рублей

На сегодняшний день приступили к благоустройству в 44 дворовых и 7 общественных территориях в городе Нефтекамск, муниципальных районах Дюртюлинский, Белорецкий, Зианчуринский, Архангельский районы и в ЗАТО г. Межгорье, сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства республики Сергей Афонин