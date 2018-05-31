Евгений Гурьев отчитался о приватизации госимущества Башкирии

Причины - два предприятия были присоединены к другим, одно было ликвидировано, одно находится в конкурсном производстве, по двум ведется работа по оценке предприятия. Госпакеты акций 25 предприятий также реализованы не полностью. Три госпакета проданы, семь - переданы в "Региональный фонд", по семи - торги не состоялись из-за отсутствия заявок. Приватизация оставшихся восемь госпакетов акций или долей государства перенесены на этот год. Три предприятия из планируемых к приватизации находятся в конкурсном производстве, в том числе Башкирский троллейбусный завод и Бельское речное пароходство.