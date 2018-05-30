mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Театр оперы и балета в Уфе впервые в стране покажет спектакль про футбол

30 мая 2018, 10:23
Башкирский государственный театр оперы и балета к 30 июня готовит премьеру спектакля с элементами спортивной игры к Чемпионату мира по футболу.

Об этом сообщил хореограф-постановщик спектакля Алексей Ищук. В беседе с корреспондентом ТАСС Ищук рассказал, что в основе сюжета будущего спектакля лежит любовная история.

- Есть такая версия, что футбол - это облегченная версия балета, и языком балета будет рассказана спортивная мистерия в одном акте. Молодой человек приводит любимую девушку на футбольный стадион, и их глазами зритель видит этот матч.

Балетный спектакль про футбол покажут в нашей стране впервые. Особенное место в нем будет уделено музыке, свету и движению. В спектакле будет задействовано 29 артистов. Все они будут исполнять роли игроков и фанатов в самых разных ипостасях.

- На сцене артисты будут в буквальном смысле играть в футбол, пасовать мяч друг другу, - добавил хореограф.

Над спектаклем работают композитор Руслан Мурсякаев, художник Ирина Дерябина и дирижер Герман Ким. Спектакль станет подарком к закрытию юбилейного, 80-го сезона театра.

Напомним, матчи чемпионата мира по футболу пройдут с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.

Материалы по теме
Чемпионат Башкирии по интерактивному футболу покажут в прямом эфиреЮный уфимец начнет матч 1/8 финала чемпионата мира по футболу в КазаниЮрий Шевчук споет в Самаре на открытии чемпионата мира по футболу
#Новости#Надежда Валитова#Культура
Подпишитесь
Как в Башкирии будут возвращать мобилизованных отцов трех и более детей
Вчера, 19:22
Хабирову массово пожаловались на отсутствие «дороги жизни» в деревнях под Уфой
Вчера, 15:04
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Вчера, 08:33
В Башкирии отсрочку от частичной мобилизации получат еще три категории граждан
Вчера, 14:45
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48