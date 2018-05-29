В мэрии Уфы обещали решить вопрос с долгами МУЭТ

Подача электричества для транспорта была приостановлена еще вчера днём. Это не первый раз, когда из-за значительных долгов перестает работать транспорт. Кроме того, с перебоями работают светофоры и уличное освещение. Энергетики сообщают, что эта радикальная мера – неизбежность. В мэрии подчеркнули, что работают над решением проблемы, идут переговоры с поставщиком энергии.