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Уфимец задолжал своим детям алименты на 11 млн рублей

29 мая 2018, 16:37
Долгое время уфимец скрывался от своих четверых несовершеннолетних детей и не платил им алименты.

Уфимец залдолжал своим четверым несовершеннолетним детям от первого брака алименты почти на 11 миллионов рублей, об этом сообщили сегодня, 29 мая, на пресс-конференции судебных приставов, пишет ГТРК Башкортостан.

Долгое время безответственный мужчина либо скрывался, либо платил алименты не вовремя или не в полном объеме. В ведомстве пояснили, что приставы уже применили к неплательщику целый комплекс мер принудительного исполнения. Уфимцу теперь нельзя выехать за пределы страны, проводить регистрационные действия с квартирой (он ее хотел продать). Приставы также вынесли постановление об аресте на ценные бумаги.

Как уточнили в ведомстве, мужчина уже оплатил часть задолженности перед родными детьми, но история пока не закончилась.

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#Новости#Надежда Валитова#Общество
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