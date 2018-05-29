Уфимец задолжал своим детям алименты на 11 млн рублей

Долгое время безответственный мужчина либо скрывался, либо платил алименты не вовремя или не в полном объеме. В ведомстве пояснили, что приставы уже применили к неплательщику целый комплекс мер принудительного исполнения. Уфимцу теперь нельзя выехать за пределы страны, проводить регистрационные действия с квартирой (он ее хотел продать). Приставы также вынесли постановление об аресте на ценные бумаги.