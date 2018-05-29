Новые губернаторы: Есть ли шанс у мэров вырасти до глав регионов

- Президент России Владимир Путин неоднократно отмечал, что именно местное самоуправление играет ключевую роль в решении важнейших проблем, которые связаны с качеством жизни россиян, - отметил политолог Константин Калачев. - Муниципальный уровень власти максимально близок к людям, к их реальным заботам, Путин не раз говорил, что для руководящих кадров муниципальное управление - это отличная школа. Навыки, полученные успешными мэрами, востребованы, тем более, если повестка развития стала доминантой. Так что, тенденция налицо, карьерные лифты работают, у успешных мэров есть шанс стать губернаторами, а у губернаторов - министрами.