СМИ: НДС хотят повысить до 20%

Источники издания отмечают, что решение о повышении НДС еще не принято, но очень вероятно, что его в конце концов примут. Необходимые для финансирования «майских указов» деньги могут быть получены и за счет повышения пенсионного возраста. Однако информации о том, какими темпами он будет повышаться и сколько денег получит бюджет, пока нет.