Родители школьников из Башкирии попросили отменить уроки по субботам

Кстати, цивилизованный опыт решения данного вопроса об учебе в субботу в разных регионах страны уже имеется. Так, в новосибирской школе №211 родители учеников начальной школы еще в прошлом году проголосовали за отмену учебы по субботам. При этом их горячо поддержали и педагоги. За отмену «учебной субботы» там выступили 79% родителей. По их примеру готовы пойти и красноярские родители.