В Уфе ночью загорелся акушерский корпус РКБ: эвакуировали более 200 человек

Из здания персона больницы эвакуировали 213 человек, в том числе 54 ребенка, а уже в ходе тушения пожара было эвакуировано 25 человек, среди которых двое детей. Всех эвакуированных разместили в хирургическом и терапевтическом корпусах, из них четырех рожениц отправили в перинатальный центр, двух детей в 17 клиническую больницу и трех в РДКБ.