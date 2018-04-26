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В Уфе ночью загорелся акушерский корпус РКБ: эвакуировали более 200 человек

26 апреля 2018, 09:51
В том числе 54 ребенка.

26 апреля в 2:35 сработала пожарная сигнализация в больнице – ГБУУЗ РКБ имени Куватова на улице Достоевского в Уфе, сообщили в пресс-службе МЧС по республике.

Пожар произошел на посту дежурной медсестры в акушерско-гинекологическом корпусе на первом этаже.

Из здания персона больницы эвакуировали 213 человек, в том числе 54 ребенка, а уже в ходе тушения пожара было эвакуировано 25 человек, среди которых двое детей. Всех эвакуированных разместили в хирургическом и терапевтическом корпусах, из них четырех рожениц отправили в перинатальный центр, двух детей в 17 клиническую больницу и трех в РДКБ.

Погибших и пострадавших, благодаря слаженным действиям персонала и прибывшим пожарным подразделениям, нет.

Сейчас на месте работают дознаватели, устанавливается причина пожара.

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