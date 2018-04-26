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Глава Башкирии о туристском бренде: Не нужны оказались медведи, птицы, кони

26 апреля 2018, 22:34
Новый туристский бренд Башкирии был воспринят взыскательной публикой весьма благосклонно.

Сегодня, 26 апреля, в колонном зале Министерства сельского хозяйства региона в Уфе прошла презентация туристского бренда республики. По отзывам участников мероприятия и пользователей соцсетей, в основном предложение дизайнеров вызвало одобрение у первых зрителей, среди которых оказался и глава Башкирии Рустэм Хамитов.

Бренд разрабатывался по заказу Госкомтуризма и предпринимательства РБ. Его центральным элементом стало словосочетание «Terra Bashkiria» на фоне оцифрованного фрагмента национального узора, его дополняет слоган «Сердце Евразии, душа Урала».

Как пояснил арт-директор компании Paradox box Ильшат Байбурин, цветное оформление бренда основано на башкирских орнаментах. Шрифт названия максимально приближен к стилю башкирского алфавита. Таких ожидаемых символов, как памятник Салавату Юлаеву, Шиханы и т.д., на бренде нет, и все-таки они будут задействованы в презентации региона, став частью одного большого бренда.

По словам авторов бренда, символ может обозначать и Розу ветров, и отражение Шихана в воде, и фрагмент национального узора, и многое другое, вобрав в себя таким образом множество ассоциаций. При этом бренд разработан с учетом четырех направлений: горнолыжного, оздоровительного, летнего, экскурсионного. Каждое из них имеет свое цветовое решение.

Что касается использовании слова «Башкирия», а не «Башкортостан», то первое все же лучше знакомо жителям других регионов, привычнее и легче в произношении.

Представленный бренд будет использоваться на одежде, аксессуарах, чехлах на телефоны, зонтах, а также знаменитых башкирских продуктах – мёде и кумысе.

В ходе социологических исследований выяснилось, что Башкортостан для многих является малоизвестной землёй. Именно на этой идее решили сыграть разработчики бренда, так как неизвестное всегда притягивает внимание – отсюда и созвучие и ассоциации с фразой «Terra Incognita» - неизвестная земля.

- Не нужны оказались медведи, птицы, кони. Все, оказалось, можно было зашифровать таким простым способом. Мы должны ориентироваться на нашу молодёжь, тех, кто будет вести нашу республику вперед. Я уверен, они этот знак понимают правильно, - отметил Рустэм Хамитов, добавив, что будут еще вопросы и обсуждения, но в целом бренд, кажется, вполне удался.

- Мы станем участниками и свидетелями того, приживется ли бренд, воспримут ли его за пределами и какая будет оценка наших граждан, - считает глава Башкирии. - Мы чтим нашу историю, но мы смотрим вперёд. Именно перспектива, будущее, развитие! Мне нравится то, что я увидел. Нравится по-человечески. Ложится на душу.

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