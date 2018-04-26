Глава Башкирии о туристском бренде: Не нужны оказались медведи, птицы, кони

- Не нужны оказались медведи, птицы, кони. Все, оказалось, можно было зашифровать таким простым способом. Мы должны ориентироваться на нашу молодёжь, тех, кто будет вести нашу республику вперед. Я уверен, они этот знак понимают правильно, - отметил Рустэм Хамитов, добавив, что будут еще вопросы и обсуждения, но в целом бренд, кажется, вполне удался.