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В Уфе согласовали первомайский митинг «Открытой России» в Демском районе

25 апреля 2018, 16:21
Администрация Уфы разрешила проведение митинга активистам «Открытой России». Первомайское мероприятие состоится на площади у фонтана в Демском районе столицы.

Организаторы были намерены провести демонстрацию по проспекту Октября, а также митинга с участием сто человек в площади имени Ленина напротив здания мэрии. Однако в демонстрации было отказано, так как подобные мероприятия должны согласоваться в кабмине правительства республики. Площадь имени Ленина также не подошла для митинга. Выяснилось, что она не входит в список специальных отведенных площадок для публичных мероприятий.

Напомним, власти Уфы не согласовали митинг под названием «Митинг за право быть гражданином» сторонников Навального. Как заявила координатор штаба оппозиционера в Уфе Лилия Чанышева, митинг в любом случае состоится 5 мая возле Госцирка.

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#Новости#Зиля Аскерова#Общество
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