В Уфе согласовали первомайский митинг «Открытой России» в Демском районе

Организаторы были намерены провести демонстрацию по проспекту Октября, а также митинга с участием сто человек в площади имени Ленина напротив здания мэрии. Однако в демонстрации было отказано, так как подобные мероприятия должны согласоваться в кабмине правительства республики. Площадь имени Ленина также не подошла для митинга. Выяснилось, что она не входит в список специальных отведенных площадок для публичных мероприятий.