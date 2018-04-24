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В штабе Навального в Уфе решили провести протестную акцию в любом случае

24 апреля 2018, 19:11
Представители оппозиционера предполагают, что во0можны задержания участников мероприятия полицией.

Сегодня, 24 апреля, координатор штаба Алексей Навального в Уфе Лилия Чанышева заявила в эфире радио «Эхо Москвы в Уфе», что штаб намерен провести 5 мая протестную акцию под названием «Митинг за право быть гражданином», даже если власти ее не согласуют.

По словам активистки, она с коллегами не собирается непосредственно никого призывать участвовать в акции. При этом сама она непременно придет 5 мая к Госцирку, откуда должно начаться шествие.

Лилия Чанышева уточнила, что юридически она не является организатором мероприятия, так как не она подавала уведомление в правительство Башкирии.

При этом она предположила, что могут быть задержания участников акции полицией.

Члены штаба Навального информируют в соцсетях своих собеседников о том, как следует себя вести, как действовать, что делать, куда звонить в случае задержания.

Примечательно, что в Казани местный штаб Навального и региональные власти согласовали место проведения митинга 5 мая.

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#Новости#Акция#Татьяна Майорова,#Политика
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