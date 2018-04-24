В штабе Навального в Уфе решили провести протестную акцию в любом случае

Сегодня, 24 апреля, координатор штаба Алексей Навального в Уфе Лилия Чанышева заявила в эфире радио «Эхо Москвы в Уфе», что штаб намерен провести 5 мая протестную акцию под названием «Митинг за право быть гражданином», даже если власти ее не согласуют.