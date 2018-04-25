В Уфе оппозиция совместила ямочный ремонт с агитацией

Не обошлось и без политической агитации. Так, Лилия между делом узнала у одного из дорожников, что он не ходил на выборы 18 марта. Мужчина поздно сообразил, что его ответ транслируется на широкую аудиторию, и поспешно уточнил, что не принимал участие в главном политическом событии года, потому что в тот день работал.