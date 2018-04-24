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В Башкирии пьяница кидался с ножом на беременную девушку

24 апреля 2018, 17:46
В поселке Жуково под Уфой будущая мама едва не пострадала от рук пьяного мужчины. Все происходящее зафиксировано на камеру мобильного телефона.

Неадекватный человек кидался ножом на нее, но, к счастью, девушку вовремя спасла толпа молодых людей, сообщает bash.news. Инцидент произошел 22 марта.

Выяснилось, что в ту ночь на улице поселка встретились две подвыпившие компании. Молодые люди поссорились, в ход пошли кулаки. Один из парней достал из кармана что-то, напоминающее пистолет, за это его огрели в нос. Разъяренный мужчина вытащил из другого кармана нож и начал кидаться с ним на обидчиков, среди которых была беременная девушка. Она оказалось храброй: все происходящее снимала на камеру телефона.

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