В Башкирии пьяница кидался с ножом на беременную девушку

Выяснилось, что в ту ночь на улице поселка встретились две подвыпившие компании. Молодые люди поссорились, в ход пошли кулаки. Один из парней достал из кармана что-то, напоминающее пистолет, за это его огрели в нос. Разъяренный мужчина вытащил из другого кармана нож и начал кидаться с ним на обидчиков, среди которых была беременная девушка. Она оказалось храброй: все происходящее снимала на камеру телефона.