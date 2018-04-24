В Башкирии парень зарезал таксиста за отказ подвезти

Ночью нетрезвый парень вызвал такси до места назначения и пытался уехать на другой машине с водителем, ожидающим другого клиента. 57-летний водитель отказал молодому человеку. Тогда тот сходил в квартиру за ножом и несколько раз пырнул им в таксиста. От полученных травм мужчина скончался спустя некоторое время.