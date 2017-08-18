Таксист украл у жителя Башкирии 80 тысяч рублей с банковской карты

В полицию Мелеузовского района обратился житель одного из местных населенных пунктов, сообщает пресс-служба министерства. По рассказу гражданина, он вместе с другом отправился в город Мелеуз, чтобы приятно провести досуг. При себе у мужчины была банковская карта. Забыв пин-код, они вслух пытались его вспомнить. Через некоторое время после этого он обнаружил, что карточка пропала, а с электронного счета снято 80 тысяч рублей.