Россия оказалась в конце рейтинга по развитию регионов в мире

В России есть регионы очень развитые, а есть не очень. Об этом рассуждали участники проходящего 24-25 апреля в Уфе форума Общественной палаты России «Сообщество».
По словам председателя Комиссии Общественной палаты по территориальному развитию и местному самоуправлению Андрея Максимова, еще недавно из 82 стран мы занимали третье место с конца.
- У нас есть регионы, уровень которых сравним, например, с Боливией. А другие регионы вполне сравнимы, например, с Люксембургом, – говорит Андрей Максимов.
По его словам, причин такой разницы в региональном развитии несколько:
Среди присутствующих на форуме «Сообщество» провели опрос на тему, где и за какие деньги люди согласны жить. Результаты довольно любопытные и выглядят следующим образом:
- Магадан и зарплата 200 тысяч рублей: согласны 4%
- Санкт-Петербург и зарплата 100 тысяч рублей: согласны 55%
- Хорошая деревня и зарплата 50 тысяч рублей: согласны 41%.