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Россия оказалась в конце рейтинга по развитию регионов в мире

24 апреля 2018, 15:15
Впрочем, с хорошей зарплатой люди согласны жить и в деревне.

В России есть регионы очень развитые, а есть не очень. Об этом рассуждали участники проходящего 24-25 апреля в Уфе форума Общественной палаты России «Сообщество».

По словам председателя Комиссии Общественной палаты по территориальному развитию и местному самоуправлению Андрея Максимова, еще недавно из 82 стран мы занимали третье место с конца.

- У нас есть регионы, уровень которых сравним, например, с Боливией. А другие регионы вполне сравнимы, например, с Люксембургом, – говорит Андрей Максимов.

По его словам, причин такой разницы в региональном развитии несколько:

  1. Кадровая. Это когда люди уезжают учиться в Москву и другие крупные города, а потом не возвращаются домой. Отсюда и разница в уровне развития крупных и центральных регионов в сравнении с другими.
  2. Ценовая. К примеру, в Дальневосточном федеральном округе достаточно дорогое жилье, квартиры там по цене сопоставимы с московскими. Поэтому люди вполне имеют возможность, продав квартиру или дом, переехать в Москву, купить там жилье и начать новую жизнь.
  3. Инфраструктурная. Различные инфраструктуры – социальная, финансовая и другие – развиты все-таки больше в крупных центрах, чем в регионах.

Среди присутствующих на форуме «Сообщество» провели опрос на тему, где и за какие деньги люди согласны жить. Результаты довольно любопытные и выглядят следующим образом:

- Магадан и зарплата 200 тысяч рублей: согласны 4%

- Санкт-Петербург и зарплата 100 тысяч рублей: согласны 55%

- Хорошая деревня и зарплата 50 тысяч рублей: согласны 41%.

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#Новости#Территория опережающего развития#Зарплата#Россия#Развитие экономики#Марат Гареев#Общество
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