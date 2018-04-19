В Башкирии назвали самые высокооплачиваемые профессии региона

Самыми бедными на зарплату сферами экономики в Башкирии стали: «Производство кожи и изделий из кожи» — в среднем 11 775 рублей в месяц, «Производство мебели» — 14 038 рублей, а также «Лесоводство и лесозаготовки» и «Деятельность гостиниц и предприятий общепита» — 16 758 и 16 916 рублей, соответственно.