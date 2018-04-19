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В Башкирии назвали самые высокооплачиваемые профессии региона

19 апреля 2018, 09:25
Статисты опубликовали очередной отчет о размере среднемесячной начисленной зарплаты работников в различных отраслях экономики в январе-феврале этого года.

На первом месте традиционно занимает сфера добычи нефтепродуктов и кокса - в среднем 66 259 рублей в месяц. Это на 10,2 процента больше, чем в январе 2017 года.

В тройку самых высокооплачиваемых отраслей входит также добыча полезных ископаемых. . Средняя зарплата здесь превышает 50 943 рубля.

На третьем месте — производство химических веществ и продуктов - в среднем 44 313 рублей в месяц. На четвертом месте — производство прочих транспортных средств и оборудования. Средняя зарплата работников этой сферы достигла за первые два месяца текущего года 42 036 рублей.

На пятом месте зарплатного рейтинга — профессиональная, научная и техническая деятельность — 41 253 рубля.

Самыми бедными на зарплату сферами экономики в Башкирии стали: «Производство кожи и изделий из кожи» — в среднем 11 775 рублей в месяц, «Производство мебели» — 14 038 рублей, а также «Лесоводство и лесозаготовки» и «Деятельность гостиниц и предприятий общепита» — 16 758 и 16 916 рублей, соответственно.

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#Новости#Надежда Валитова#Общество
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