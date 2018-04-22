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В Уфе сильный ветер сорвал кровли и повалил деревья

22 апреля 2018, 16:48
Сегодня, 22 апреля, синоптики прогнозировали в Уфе усиление ветра до 22 м/с. В результате, синоптики не ошиблись: в столице то и дело падают деревья, шифер, обшивка зданий и т.д.

На данный момент зафиксировано семь случаев падения деревьев и элементов кровли на автомобили. Транспортные средства пострадали на ул. Кольцевая, 24, Королева, 27, Исмагилова, 21, Центральная, 22, Ахметова, 300/3, Мушникова, 17/4, Машинистов, 6.

Зафиксировано падение дерева на воздушную линию электропередач на ул. Старичная, 44, в результате которой некоторые потребители, проживающие в частном секторе, остались без электричества. Аварию устраняют специалисты ПО УГЭС.

На ул. Красноводская, 18, сорванный ветром рубероид повис на краю крыши здания. Спасатели ПСО г. Уфы при помощи альпинистского снаряжения и шанцевого инструмента ликвидировали угрозу падения.

Также поступило сообщение о падении облицовочной плиты с жилого дома № 41 по ул. Российская. Место падения ограждено.

  • В результате происшествий никто не пострадал, - сообщает Управление Гражданской защиты Уфы.
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