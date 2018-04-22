В Уфе сильный ветер сорвал кровли и повалил деревья

Сегодня, 22 апреля, синоптики прогнозировали в Уфе усиление ветра до 22 м/с. В результате, синоптики не ошиблись: в столице то и дело падают деревья, шифер, обшивка зданий и т.д.