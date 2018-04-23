Будущие депутаты Башкирии от «Единой России» определятся в праймериз

- Я, как представитель сферы культуры и искусства, очень остро ощущаю проблемы образования, сохранения культуры. Именно через поддержку образования и культуры мы можем сохраниться как страна, как народ. Уверена, что мой опыт работы в театре, педагогическая и общественная деятельность позволят мне внести вклад в сохранение и развитие культуры Республики Башкортостан.