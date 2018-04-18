Праймериз в Башкирии: Самые яркие высказывания на первых дебатах в Уфе

- Военные действия в Сирии нужны, так как там мы боремся с терроризмом, - сказал адвокат Радмир Кашапов. – Иначе ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация) могла бы расшириться до невероятных размеров. Но это не приведет к третьей мировой войне. Этого не допустят лидеры стран. Потому что война – это негуманно.