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Жительница Уфы украла из магазина детское питание

20 апреля 2018, 13:11
Ущерб от кражи превысил 15 тысяч рублей.

19-летнюю уфимку задержали в микрорайоне Сипайлово по подозрению в краже 20 банок детского питания. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РБ.

По данным полиции, 19-летняя девушка незаметно сложила в свою сумку баночки с детским питанием и вынесла их из магазина, не расплатившись. Затем она стала продавать похищенное прохожим, а полученные деньги тратила на свои нужды.

Каким образом похитительница была разоблачена, не уточняется.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Подозреваемая находится под подпиской о невыезде.

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