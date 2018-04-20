Житель Сибая заказал убийство собственной матери, но киллер убил и сестру

В апреле прошлого года киллер, получив фото и ключи от квартиры, проник в дом. Дожидаясь женщину, инсценировал ограбление, похитив драгоценности на 50 тысяч рублей. В это время неожиданно с работы пришла 29-летняя дочь жертвы. Злоумышленник, долго не думая, задушил девушку. Дождавшись возвращения 54-летней женщины, довел до конца свой замесел.