mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Житель Сибая заказал убийство собственной матери, но киллер убил и сестру

20 апреля 2018, 17:49
Молодой мужчина решил избавиться от собственной матери и заказал ее убийство. Наемный убийца дожидаясь ее, придушил и 29-летнюю сестру заказчика.

34-летний сибаец, решивший избавиться от матери, ранее был судим за пособничество в убийстве прокурора Сибая Ханифа Карачурина. В тюрьме он познакомился с человеком, у которого, выйдя на свободу, заказал убийство своей матери. В награду пообещал 200 тысяч рублей.

В апреле прошлого года киллер, получив фото и ключи от квартиры, проник в дом. Дожидаясь женщину, инсценировал ограбление, похитив драгоценности на 50 тысяч рублей. В это время неожиданно с работы пришла 29-летняя дочь жертвы. Злоумышленник, долго не думая, задушил девушку. Дождавшись возвращения 54-летней женщины, довел до конца свой замесел.

По версии следствия, обвиняемый заказал убийство, желая завладеть зданием ресторана матери, который оценивается в14 млн рублей. Он не признал вину в совершении преступления.

Материалы по теме
В Башкирии директор предприятия в разгар пьянки убил человека В Башкирии пенсионер едва не убил внучку из-за денегВ Башкирии водитель сбил бабушку с годовалым малышом в коляске
#Новости#Зиля Аскерова#Происшествия
Подпишитесь
Как в Башкирии будут возвращать мобилизованных отцов трех и более детей
Вчера, 19:22
Хабирову массово пожаловались на отсутствие «дороги жизни» в деревнях под Уфой
Вчера, 15:04
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Вчера, 08:33
В Башкирии отсрочку от частичной мобилизации получат еще три категории граждан
Вчера, 14:45
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48