В Башкирии пенсионер едва не убил внучку из-за денег

Между пенсионером и внучкой завязалась ссора. Разгневанный мужчина заявил, что девочка и ее мама тратят слишком много денег. Внучка, видимо, за словом в карман тоже не полезла. В конце концов в пылу ссоры пенсионер попытался задушить девочку подушками, но, к счастью, опомнился и прекратил буйствовать, а затем ушел.