В Башкирии пенсионер едва не убил внучку из-за денег

Серьезное ЧП, выходящее за рамки семейного скандала, произошло в городе Октябрьском. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РБ.
Как следует из материалов дела, 64-летний мужчина пришел в гости к дочери, но в квартире взросло женщины не оказалось, а была только ее несовершеннолетняя дочка.
Между пенсионером и внучкой завязалась ссора. Разгневанный мужчина заявил, что девочка и ее мама тратят слишком много денег. Внучка, видимо, за словом в карман тоже не полезла. В конце концов в пылу ссоры пенсионер попытался задушить девочку подушками, но, к счастью, опомнился и прекратил буйствовать, а затем ушел.
Когда мать вернулась с работы, испуганная дочка поведала е о происшедшем, а женщина сочла нужным обратиться в полицию.
В отношении чересчур вспыльчивого дедушки возбуждено уголовное дело по статье «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда.
Напомним, похожий случай недавно был зафиксирован и в Кармаскалинском районе республики. Там девочку, избитую дедом, спасти не удалось