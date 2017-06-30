От компьютеров к тортам: как уфимец почти поменял профессию

А вот прославил Ильдара, конечно интернет. Мужчина попросту стал выкладывать фото готовых блюд на своих страничках в Фейсбуке, где у него около двух тысяч друзей и столько же в Инстаграме. Тут же у доморощенного кондитера появились поклонники, причем большая их часть - девушки и женщины. Поначалу они спрашивали рецептик, а после стали откровенно писать: «Мечтаю иметь такого же мужа», «Как повезло вашей жене», «Не перестаю вами восхищаться», «Ай, да папа!».