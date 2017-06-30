От компьютеров к тортам: как уфимец почти поменял профессию

Он работает в банке IT- специалистом, вполне себе мужская профессия для современного мира. Он прекрасно разбирается в технике и знает, где и для чего какая кнопка. При этом Ильдар искренне признается, что если бы вернулся сейчас на 10-15 лет назад, то непременно выбрал бы в качестве будущей профессии – кондитерское дело.
- Учиться бы пошел, с удовольствием изучал рецептуру и ингредиенты. Я кулинарией увлекаюсь лет с пяти. Всегда нравилось это дело, - говорит он.
30-летний Ильдар Кашапов, уже будучи женатым человеком и отцом семейства, осваивает кондитерское мастерство. И надо сказать, у него отлично получается. Родная мама и любимая теща уже давно оценили вкусняшки, которыми сын и зять радует их по приезду в Уфу.
- Когда едят, всегда хвалят, но на то они и мамы. К сожалению, обе живут от нас далеко, поэтому видимся нечасто, а значит и тортами угощаю их изредка, - замечает Ильдар.
У Ильдара есть две дочки: 5-летняя Сабина и 2-летняя Роксана. Главные помощницы. Девочки папину стряпню очень одобряют – одна украшает, другая все пробует.
- Кстати, в честь Роксаночки я даже назвал свое творчество - кухни Roks, - говорит компьютерщик-повар. - Девочки - моя правая и левая рука, одна помогает тем, что в ее силах, в основном украшает готовые торты, ну, а младшая в семье - дегустатор, она с удовольствием в числе первых съедает папины тортики и капкейки.
Идея печь торты пришла к Ильдару внезапно – просто захотелось в один из выходных что-то испечь, и всё. Его не смущает, что он принадлежит сильной половине человечества и печь торты - далеко не мужское занятие. Напротив, даже супруга теперь в восторге от результатов его стараний.
- Я перелопатил интернет в поисках подходящего рецепта, купил ингредиенты. Поначалу жена Оксана ворчала – кухня небольшая, места мало, нужно готовить основные блюда, не до десертов, когда супа, да каши нет! - вспоминает Ильдар.
Но постепенно супруги договорились и научились разделять пространство кухни. В приоритете, конечно первые и вторые блюда, но уже после на кухню королем приходит Ильдар и готовит вместе с дочурками вкуснейшие торты.
- У меня есть рецепт-основа, проверенный и вкусный, а украшательство готового торта - это уже полет фантазии, - делится он. - И здесь я отдаю возможность проявить свое творчество моим девочкам. В основе всегда коржи, где нет ничего вредного, а сверху вкуснейший крем. Украшаю в основном свежими ягодами и фруктами.
Кстати, в соцсетях Ильдара постоянно спрашивают рецепт того или иного кулинарного шедевра, мужчина всегда с удовольствием делится секретами и отвечает на все вопросы.
- Я не ограничиваюсь только тортиками, я пробовал печь и капкейки, недавно освоил желейные конфеты, которые так любят все дети. Получилось здорово! А мои подписчики, в основном девушки, закидали меня вопросами как, да что.
Как это не удивительно, но сам Ильдар Кашапов свои кулинарные шедевры не ест.
- Я сижу на безуглеводной диете, привожу свое тело в порядок, потому все до крошки достается близким и друзьям. Я стараюсь готовить из качественных продуктов, не скуплюсь на покупку хороших ингредиентов, все-таки то, что я готовлю, едят мои дети – говорит Ильдар.
А вот прославил Ильдара, конечно интернет. Мужчина попросту стал выкладывать фото готовых блюд на своих страничках в Фейсбуке, где у него около двух тысяч друзей и столько же в Инстаграме. Тут же у доморощенного кондитера появились поклонники, причем большая их часть - девушки и женщины. Поначалу они спрашивали рецептик, а после стали откровенно писать: «Мечтаю иметь такого же мужа», «Как повезло вашей жене», «Не перестаю вами восхищаться», «Ай, да папа!».
Потихоньку у Ильдара стали появляться и заказчики, конечно, в производительности, он не может конкурировать с мамочками-декретницами, которые пекут на заказ, но у него и не стоит такой задачи. Свой первый торт кондитер-самоучка не так давно продал за две тысячи рублей, чем очень сильно удивил свою супругу Оксану.
- Она не ожидала, что хобби мужа может принести еще и доход в семейный бюджет. Кстати, покупательницей торта стала барышня из соцсетей – смеется Ильдар.
Но продавать Ильдар не стремится. Это был скорее спортивный интерес. Спросил у пользователей соцсети: «За сколько бы купили? А тут девушка цену озвучила и сразу же предложила заехать и забрать торт!»
К сожалению, посвятить тортам всего себя мужчина не может – работа в приоритете. Зато в выходные Ильдар обязательно что-то, да печет.
Теперь друзья и знакомые Ильдара Кашапова ждут, что он откроет свое кафе. Но поклонникам вкусняшек от Ильдара придется потерпеть. Пока он не планирует ничего менять в своей жизни. Его устраивает работа в банке и уютное времяпрепровождение с семьей, когда все хлопочут на кухне над очередным кондитерским шедевром.