Победительница молодежных праймериз станет помощником Константина Толкачева

- На дебаты в полуфинале не смогли прийти мои сторонники. Я снова очень расстроилась. Поэтому попадание в финал стало полной неожиданностью, ведь за меня проголосовали совершенно незнакомые люди. Это значит, им действительно понравилось мое выступление, - отмечает Элина.