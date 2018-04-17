Знаменитый доллар Моргана передали в Национальный музей Башкирии

Старинную серебряную монету 1901 года обнаружили во время прохождения таможенного контроля в уфимском аэропорту у пассажира, вылетавшего из республики на отдых в Объединенные Арабские Эмираты. По словам мужчины, он не знал, что старинную монету следует задекларировать при вывозе из страны. Он носил когда-то подаренный доллар как талисман. Эксперт признал монету культурным наследием.