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В Уфе жители аварийного дома отказываются покидать жилье

16 апреля 2018, 10:07
Граждане продолжают жить в опасном для жизни доме.

15 апреля на Владивостокской 4/2 в одной из расселенных квартир упала балка перекрытия потолка, сообщили в пресс-службе администрации города.

Дом дважды признавали аварийным и включали в адресную программу по переселению граждан. Часть жителей расселили в безопасное современное жилье. По иску отдельных жильцов с дома сняли статус аварийного. Отказавшиеся переселяться граждане продолжают проживать не нескольких квартирах дома.

17 апреля в администрации Советского района встретятся с жильцами для обсуждения вариантов расселения.

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