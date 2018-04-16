В Уфе жители аварийного дома отказываются покидать жилье

Дом дважды признавали аварийным и включали в адресную программу по переселению граждан. Часть жителей расселили в безопасное современное жилье. По иску отдельных жильцов с дома сняли статус аварийного. Отказавшиеся переселяться граждане продолжают проживать не нескольких квартирах дома.