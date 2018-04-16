Дочка «Роснефти» увеличила продажи судового топлива в 2017 году в два раза

Дочернее предприятие «Роснефти» компания «РН-Бункер» по итогам 2017 года увеличила объемы реализации судового топлива на 47%, до 2,8 миллионов тонн. Доля компании на отечественном бункерном рынке составила свыше 20%.