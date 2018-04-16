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Дочка «Роснефти» увеличила продажи судового топлива в 2017 году в два раза

16 апреля 2018, 16:02
Дочернее предприятие «Роснефти» компания «РН-Бункер» по итогам 2017 года увеличила объемы реализации судового топлива на 47%, до 2,8 миллионов тонн. Доля компании на отечественном бункерном рынке составила свыше 20%.

Представители компании пояснили, что рост объемов продаж судового топлива в прошлом году обусловлен эффективной операционной деятельностью «Роснефти».

Также большую роль сыграла оптимизация продуктовой линейки и укрепление партнерских отношений с крупными иностранными и российскими потребителями, написал портал rns.online.

Напомним, компания «РН-Бункер» является лидером по объемам продаж судового топлива на рынке России. Офисы предприятия расположены в Москве, Находке, Владивостоке, Южно-Сахалинске, Архангельске, Мурманске, Санкт-Петербурге, Новороссийске, Туапсе и Самаре.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Экономика
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