Дочка «Роснефти» увеличила продажи судового топлива в 2017 году в два раза

Представители компании пояснили, что рост объемов продаж судового топлива в прошлом году обусловлен эффективной операционной деятельностью «Роснефти».
Также большую роль сыграла оптимизация продуктовой линейки и укрепление партнерских отношений с крупными иностранными и российскими потребителями, написал портал rns.online.
Напомним, компания «РН-Бункер» является лидером по объемам продаж судового топлива на рынке России. Офисы предприятия расположены в Москве, Находке, Владивостоке, Южно-Сахалинске, Архангельске, Мурманске, Санкт-Петербурге, Новороссийске, Туапсе и Самаре.