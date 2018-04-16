Дмитрий Стоцкий и Кэтэлин Карп прокомментировали игру с ЦСКА

- Вели 1-0, в принципе, играли во втором тайме, я думаю, неплохо. До пропущенного гола создавали какие-то моменты, если бы реализовали хотя бы один из них, довели бы до победы. А так получили ответный гол, но понятно, что ЦСКА — это команда, которая дальше всех прошла в еврокубках, очень сильный состав для России. Воспользовались тем, что забили, поймали какие-то эмоции, в конце игры нас поджали, такая игра, думаю, как качели. И туда могла игра развернуться, и сюда. Так что результат закономерный.