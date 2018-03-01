ФК «Уфа» устроит автограф-сессию для фанатов футбола

ФК «Уфа» устроит автограф-сессию для фанатов футболаВидео
Сегодня, 17:21
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За 2 дня до матча с «Динамо» ФК «Уфа» приглашают поклонников любимой команды на встречу с игроками клуба.
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За 2 дня до матча ФК «Уфа» и телеканал «Вся Уфа» приглашают поклонников любимой команды на встречу с игроками клуба. Всех желающих ждут автограф и фотосессия, знакомство с новичками и возможность пообщаться с Сергеем Семаком.
Встреча с игроками команды состоится 2 марта в ТРЦ Планета (-1 уровень), начало в 18.00.
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