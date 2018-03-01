ФК «Уфа» устроит автограф-сессию для фанатов футбола

За 2 дня до матча ФК «Уфа» и телеканал «Вся Уфа» приглашают поклонников любимой команды на встречу с игроками клуба. Всех желающих ждут автограф и фотосессия, знакомство с новичками и возможность пообщаться с Сергеем Семаком.