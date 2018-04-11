Вице-мисс Россия из Башкирии Альбина Ахтямова: «Мои нэнэйки гордятся мною»

- Историй из домов престарелых скопилось очень много. Расскажу о тёте Лене. Она была обычной озорной девочкой, жила с мамой. Когда ей исполнилось 17, приехал к ней жених свататься. А тётя Лена отказалась… Это его разозлило. «Семь ножевых ранений» - вспоминает бабушка. Когда «жених» понял, что натворил, бросился под товарный поезд. А тётю Лену кое-как спасли. С тех пор мужчинам она не доверяла, боялась. Замуж так и не вышла. Похоронила маму, обеих сестёр – близких родственников не осталось. В старости жила с собачкой в деревне, пока кто-то не поджёг её дом. Говорит, что её спасла собачка – разбудила. Так тетя Лена и оказалась в доме престарелых. Два года назад упала она, сломала бедро. И так и не встала больше. Кости у пожилых очень тяжело срастаются. Сейчас у неё из близких – только персонал дома престарелых и мы. Нашим приездам всегда радуется. Раньше сама приходила на концерты, а сейчас не может, поэтому после концертов мы всегда проходим по комнатам лежачих бабушек и дедушек и даём мини-концерт для них. И плачем вместе, и смеёмся. Тетя Лена часто просит: «Молодые! Танцуйте!». Мы не можем отказать, танцуем, а она радуется, в ладоши хлопает.