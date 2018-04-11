В Уфе с управляющей компании взыскали 100 тысяч за травму пенсионерки

В октябре 2014 года 66-летняя уфимка споткнулась о плохо закрепленный уголок ступеньки и упала, спускаясь по лестнице многоквартирного дома. Ей был причинен вред здоровью средней тяжести. Причиной несчастного случая стало ненадлежащее содержание общего имущества ОАО «УЖХ Орджоникидзевского района».