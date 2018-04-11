В мэрии Уфы прояснили ситуацию с женщиной-инвалидом, переселенной на 9 этаж

- К сожалению, предложенный вариант оказался неподходящим. Дело в том, что переселиться в новую квартиру Анастасии Петровне было предложено до того, как заявитель предоставила справку, подтверждающую установление инвалидности, - пояснили в мэрии. - В связи с этим заявительнице был предложен альтернативный вариант – жилое помещение, расположенное на третьем этаже многоквартирного дома по улице Геологов, 53.