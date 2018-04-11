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В мэрии Уфы прояснили ситуацию с женщиной-инвалидом, переселенной на 9 этаж

11 апреля 2018, 12:43
По версии чиновников, причиной недоразумения стало то, что женщина не предоставила вовремя справку об инвалидности.

Жительнице аварийного дома №47 по улице Коммунистической в Уфе Анастасии Макаровой предоставили новую квартиру на третьем этаже после того, как в СМИ стала известна тревожная информация о переселении этой женщины-инвалида на девятый этаж новостройки.

Напомним, многоквартирный жилой дом №47 по улице Коммунистической признан аварийным и включен в Адресную программу Республики Башкортостан по расселению граждан из аварийного жилищного фонда. При этом инвалид-колясочница Анастасия Макарова получила от местных властей предложение переселиться в квартиру на девятый этаж по улице Испытателей, 21 в микрорайон Кузнецовский Затон.

- К сожалению, предложенный вариант оказался неподходящим. Дело в том, что переселиться в новую квартиру Анастасии Петровне было предложено до того, как заявитель предоставила справку, подтверждающую установление инвалидности, - пояснили в мэрии. - В связи с этим заявительнице был предложен альтернативный вариант – жилое помещение, расположенное на третьем этаже многоквартирного дома по улице Геологов, 53.

При этом сама Анастасия Петровна утверждает, что все справки об инвалидности она подала еще в ноябре.

- Это полная ложь! Я в здравом уме. Все документы я подавала заранее, с 1985 года у меня инвалидность и мне нужен постоянный уход.

Пока женщина утверждает, что недовольна новыми условиями жилья и намерена добиваться своего.

Медиакорсеть следит за ситуацией.

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