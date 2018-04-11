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В Башкирии мошенницу посадили за кражу восьми миллионов рублей

11 апреля 2018, 09:49
Женщина обещала знакомым, что может посодействовать выгодному вложению в бизнес.

35-летней жительнице Стерлибашево вынесли приговор за совершение преступления по статье «Мошенничество в особо крупном размере», сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

С апреля 2014 года по май 2016 года женщина похитила более восьми миллионов рублей у 18 граждан, обещая им, что может содействовать выгодному вложению в бизнес. Потерпевшие передали ей от 36 тысяч до трех миллионов рублей, которые были потрачены на личные нужды мошенницы.

Суд приговорил женщину к трем годам лишения свободы и обязал возместить причиненный ущерб.

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