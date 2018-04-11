В Башкирии мошенницу посадили за кражу восьми миллионов рублей

35-летней жительнице Стерлибашево вынесли приговор за совершение преступления по статье «Мошенничество в особо крупном размере», сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.
С апреля 2014 года по май 2016 года женщина похитила более восьми миллионов рублей у 18 граждан, обещая им, что может содействовать выгодному вложению в бизнес. Потерпевшие передали ей от 36 тысяч до трех миллионов рублей, которые были потрачены на личные нужды мошенницы.
Суд приговорил женщину к трем годам лишения свободы и обязал возместить причиненный ущерб.