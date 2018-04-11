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В Башкирии артистка цирка пыталась убить супруга из-за ревности

11 апреля 2018, 17:46
10 апреля в Учалах сотрудниками правоохранительных органов зафиксирована попытка убить человека.

Как стало известно, 32-летняя артистка передвижного цирка «Шапито» попыталась зарезать собственного мужа. Инцидент произошел на почве ревности в вагончике цирка. Как сообщают в пресс-службе Следственного комитета Башкирии, женщина схватила нож и несколько раз ударила 33-летнего супруга. После этого о случившемся рассказала коллегам. Сотрудники цирка вызвали «скорую» и раненого отвезли в Учалинскую городскую больницу.

Сейчас сотрудниками правоохранительных органов устанавливаются все детали происшествия и назначен ряд экспертиз.

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