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Правительство РФ рассчитывает на уменьшение доли госсектора в экономике

10 апреля 2018, 15:59
Правительство РФ прогнозирует, что доля госсектора в экономике страны должна сократиться за счет поддержки новых частных компаний. Об этом на пленарной сессии «Биржевого форума — 2018» заявил вице-премьер Аркадий Дворкович.

По его мнению, доля государственного сектора должна уменьшиться через два способа. При этом, когда доминирует госсектор, возрастают риски на конкретных предприятиях, цитирует слова чиновника портал rns.online.

Первый способ, как считает Дворкович, это приватизация. Возможности для нее есть, понятны и направления. Но этот способ не основной, подчеркнул вице-премьер.

Второй и главный метод заключается в создании частных компаний, увеличении частного сектора. В том числе, делать это следует через поддержку малого бизнеса, добавил Дворкович.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Экономика
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