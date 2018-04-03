МТС готова поддержать стартапы из Башкортостана

Всего в России действует около 30 корпоративных акселераторов, однако действительно успешные проекты на этом рынке можно пересчитать по пальцам. Отдельно заметим, что в отличие от большинства существующих программ, МТС не претендует на долю в компании в обмен на прохождение акселерационной программы.